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Администрация Ростова продает с молотка люксовые автомобили

Администрация Ростова продает с молотка люксовые автомобили
Администрация Ростова продает с молотка три автомобиля, из которых два — класса люкс. Информацию об этом опубликовал департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова.

На продажу представлены две «Ауди» (А6 и А8), а также «Форд Мондео». Последний автомобиль оценивают дешевле всего. Его начальная стоимость составляет чуть меньше полумиллиона (492 тысячи рублей). За «Ауди А6» хотят выручить как минимум 526 тысяч рублей. А самой дорогой является «Ауди А8». Ее продают за 578 тысяч рублей.

Судьба казенных легковушек решится 25 декабря. В этот день участники аукциона поборются за право владеть не новой, но статусной машиной. Если желающие найдутся. С 2021 года мэрия не смогла продать ни одну из этих иномарок.
Фото: Rostov.ru/администрация Ростова.
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