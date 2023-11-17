Администрация Ростова продает с молотка люксовые автомобили

Фото: Rostov.ru/администрация Ростова.

Администрация Ростова продает с молотка три автомобиля, из которых два — класса люкс. Информацию об этом опубликовал департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова.На продажу представлены две «Ауди» (А6 и А8), а также «Форд Мондео». Последний автомобиль оценивают дешевле всего. Его начальная стоимость составляет чуть меньше полумиллиона (492 тысячи рублей). За «Ауди А6» хотят выручить как минимум 526 тысяч рублей. А самой дорогой является «Ауди А8». Ее продают за 578 тысяч рублей.Судьба казенных легковушек решится 25 декабря. В этот день участники аукциона поборются за право владеть не новой, но статусной машиной. Если желающие найдутся. С 2021 года мэрия не смогла продать ни одну из этих иномарок.