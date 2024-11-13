Алексей Логвиненко: В Ростове завершили подготовку снегоуборочной техники к зимнему сезону

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошел смотр снегоуборочной техники на производственной площадке генподрядчика. Это финальное мероприятие в череде линеек готовности к зиме, которые стартовали в городе 1 ноября и прошли во всех районах. Вопрос готовности персонала и техники к работе в зимних условиях находится на контроле администрации Ростова-на-Дону.Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии. Зимой водители будут работать в три смены, чтобы можно было круглосуточно осуществлять расчистку городских территорий от снега и льда. Ночью уже дежурит техника на мостах на Сиверса и Ворошиловском.Подготовлены ручные инструменты для уборщиков территорий, закупили 14 тонн противогололедных материалов, в том числе пескосоляную смесь и многокомпонентный композиционный реагент. Запасы будут пополнять по мере необходимости. В настоящее время к снегоуборочным мероприятиям в Ростове готовы 245 единиц коммунальной техники. До конца года планируется покупка еще 34 коммунальных машин. Средства на их приобретение выделят из городского бюджета. Убирать улицы в этом сезоне будут 1 000 дворников.- По моему поручению линейки готовности проводятся и в управляющих компаниях. Они тоже должны быть укомплектованы людьми, обеспечены инструментом, реагентами для должной уборки придомовых территорий, - сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.В приоритете для уборки от снега и гололеда и под особым контролем находятся тротуары, остановки, дороги к школам, детсадам и больницам, а также другим соцобъектам. Снег будут вывозить на специальные площадки. Они согласованы с комитетом по охране окружающей среды. Всего в городе их 12.