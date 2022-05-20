В Челябинской области простятся с погибшим в спецоперации 20-летним контрактником

Фото: 74.RU

В городе Аше Челябинской области проводят в последний путь 20-летнего контрактника, погибшего в спецоперации. Егора Рябова не стало 19 мая. Об этом сообщает портал 74.RU.Егор является выпускником Ашинского техникума по специальности «Электрик». На службу по контракту он пошел в ноябре 2021 года. До конца апреля работал в Чебаркуле, был рядовым электриком-водителем взвода управления.После контракта парень хотел поступать в институт, чтобы продолжить профильное образование.О дате прощания с Егором Рябовым пока ничего не известно.