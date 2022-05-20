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В Челябинской области простятся с погибшим в спецоперации 20-летним контрактником

В Челябинской области простятся с погибшим в спецоперации 20-летним контрактником

В городе Аше Челябинской области проводят в последний путь 20-летнего контрактника, погибшего в спецоперации. Егора Рябова не стало 19 мая. Об этом сообщает портал 74.RU.

Егор является выпускником Ашинского техникума по специальности «Электрик». На службу по контракту он пошел в ноябре 2021 года. До конца апреля работал в Чебаркуле, был рядовым электриком-водителем взвода управления.

После контракта парень хотел поступать в институт, чтобы продолжить профильное образование.

О дате прощания с Егором Рябовым пока ничего не известно.
Фото: 74.RU
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