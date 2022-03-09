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В Новошахтинске похоронили 23-летнего контрактника, погибшего в спецоперации

В Новошахтинске похоронили 23-летнего контрактника, погибшего в спецоперации
В Новошахтинске похоронили 23-летнего парня, служившего по контракту. Артем Теплов погиб во время проведения спецоперации 4 марта. Через несколько дней его тело привезли на родину, а 11 числа состоялись похороны. Проститься с военнослужащим пришли родные, сослуживцы и друзья. Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

Парень окончил Шахтинский колледж топлива и энергетики на факультете техносферной безопасности, получил квалификацию «техник-спасатель». В 2018-2019 годах Артем проходил срочную службу, был военным шофером. После демобилизации работал на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. А в январе 2022 года был направлен на службу по контракту в 150-ю Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова 2-й степени мотострелковую дивизию.

4 марта 2022 года, в ходе проведения специальной операции он геройски погиб, до конца исполнив свой воинский долг.

Ранее Rostov.ru сообщал о смерти еще нескольких военнослужащих. 9 марта состоялись похороны офицера Вячеслава Маклагина, 7 марта - контрактник из Белокалитвинского района Станислав Бондарев, а 1 - Андрей Рыков из Гуково.
Фото: Rostov.ru/соцсети.
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