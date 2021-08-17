В Ростове с должности ушел прокурор Пролетарского района Алексей Мальцев. Об этом 19 августа сообщили в DonDay.В 2001 году бывший прокурор закончил юридический факультет Белгородского государственного университета. Тогда же он начал работать следователем в прокуратуре Яковлевского района Белгородской области. Позже Алексей Мальцев занял пост заместителя Губкинского городского прокурора.Через 10 лет после окончания ВУЗа он стал прокурором Северного района города Орла. Еще через год его назначили прокурором Кировского района Ростова-на-Дону. А уже 19 августа он самолично покинул свой пост.