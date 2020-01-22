Главе Белокалитвинского района Ольге Мельниковой не избрали меру пресечения



Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой.



Заседание состоялось вечером 23 января, в тот же день, когда высокопоставленную чиновницу задержали на рабочем месте. Из Белой Калитвы её доставили в Ростов.

- Суд отклонил ходатайство о помещении Ольги Мельниковой под домашний арест на время расследования, - сообщили в суде.



Таким образом, суд никак не ограничил свободу и передвижение чиновницы, в отношении которой возбуждено уголовное дело.



Напомним, о задержании главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой стало известно 23 января. Она подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.