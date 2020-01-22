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Главе Белокалитвинского района Ольге Мельниковой не избрали меру пресечения

Главе Белокалитвинского района Ольге Мельниковой не избрали меру пресечения
Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой.

Заседание состоялось вечером 23 января, в тот же день, когда высокопоставленную чиновницу задержали на рабочем месте. Из Белой Калитвы её доставили в Ростов.
- Суд отклонил ходатайство о помещении Ольги Мельниковой под домашний арест на время расследования, - сообщили в суде.

Таким образом, суд никак не ограничил свободу и передвижение чиновницы, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

Напомним, о задержании главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой стало известно 23 января. Она подозревается в превышении должностных полномочий. В отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

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