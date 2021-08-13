Нового начальника управления здравоохранения назначили в Ростове. Им станет врач-педиатр Сергей Мясников.Эта должность оказалась очень проблемной. В ноябре прошлого года был скандал из-за нехватки кислорода в 20-й больнице. В результате больше 10 пораженных коронавирусом людей погибли, а из больницы ушли сразу несколько врачей. На фоне скандала должность покинула и глава управления здравоохранения администрации города Надежда Левицкая.В феврале на её место пришла Ольга Мельникова. Проработав всего полгода, она также написала заявление по собственному желанию. После этого временно пост занимал Павел Бекетов.Теперь эту нелёгкую должность занял Сергей Мясников. О нем известно немного. Уроженец Ставропольского края работал в сразу нескольких больницах Ростова. В поликлинике № 1 занимал пост заместителя главврача, а в детской поликлинике № 8 и поликлинике № 17 занимал должность главврача.