Назначили и.о. начальника управления здравоохранения в Ростове
В Ростове назначили и.о. начальника управления здравоохранения. Им стал 39-летний заместитель Павел Бекетов. Он приступил к обязанностям 28 июля.
Врач родился в 1982 году в Москве. В 23 года онокончил Ростовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». В 2007 году прошел подготовку в клинической ординатуре при РостГМУ по специальности «Терапия», в 2008 году - профессиональную переподготовку на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по специальности «Кардиология».
В 2007 году он начал работать врачом-кардиологом в Ростовской областной клинической больнице. Через два года прошел повышение квалификации по «Неотложной ангиологии». В 2011 году его назначили заведующим кардиологического отделения ЦРБ Аксайского района. Тогда же ему присвоили Первую квалификационную категорию по специальности «Кардиология». Вскоре Павел Бекетов стал замглавного врача по медицинской части.
Как сообщал Rostov.ru, Ольга Мельникова, занимавшая должность начальнка управления здравоохранения Ростова написала заявление об уходе по собственному желанию в связи с переездом в другой город. Мельникова не проработала руководителем и полугода. Ее назначили 24 февраля после увольнения Надежды Левицкой. Та же ушла с должности из-за скандала с массовой гибелью пациентов ковидного госпиталя на базе 20-й больницы.