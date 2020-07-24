Велобеговая трасса в Суворовском прошла боевое крещение

В минувшую субботу на обновленной трассе прошёл любительский Кубок Ростова по горному велосипеду в разделе кросс-кантри - ROSTOV MTB CUP.Напомним, трасса построена застройщиком района, объединением ВКБ-Новостройки, в 2018 году, в текущем году ее модернизировали, сделав универсальной, подходящей и для бега с препятствиями, и для горного велосипеда. В начале месяца состоялись пробные заезды, и вот в субботу 25 июля, прошли настоящие соревнования.Всего в соревнованиях в различных категориях и возрастных группах приняло участие порядка 100 человек со всего региона.Вот как описал трассу Владимир Хижкин, победитель в категории «40+»: «собрались самые преданные, самые отчаянные любители маунтинбайка. Старт и толпа гонщиков помчалась в подъем очень непростой трассы, сплошная тырса, камни, сыпуха, нужно быть предельно внимательным, а тут еще "пампы", "столы", "стулья" и т.д. и т.п. Трасса очень жесткая, но интересная, учит владеть байком».Также победитель поблагодарил организаторов: «Огромная благодарность Илье Кругляк за организацию и проведение соревнований (поверьте, это очень непросто), Евгению Олейник, Василию Гвоздеву и Дмитрию Чернавину за создание и подготовку трассы. Все было очень здорово».Можем только добавить, что такие соревнования это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть.