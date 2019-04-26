В районе Суворовский Ростова-на-Дону прошли соревнования по маунтинбайку



Первый этап Кубка Ростова по маунтинбайку состоялся в жилом районе Суворовский.



В соревнованиях принимали участие более 150 спортсменов из Ростовской области, Кубани, Ставрополья и Москвы. Они состязались в 20 возрастных категориях, причем участвовали и профессионалы, и любители. Велотурнир проходил в двух дисциплинах – Олимпийском кросс-кантри и беговеле.



В открытии Кубка города приняли участие глава Минспорта области Самвел Аракелян, президент региональной федерации велоспорта Алексей Вовк, председатель совета директоров АО «Ростовское», входящего в объединение «ВКБ-Новостройки», Николай Бритвин и другие почетные гости.



Соревнования открылись заездами самых маленьких спортсменов на беговелах – велосипедах без педалей, на которых ездят, отталкиваясь ногами от земли. В стартах участвовали малыши от года. Некоторые из них еще не разговаривают, а уже приняли участие в серьезных соревнованиях.



Победителем заезда-забега стал Артем Евтушенко. По словам его отца Александра, мальчик всерьез увлекается спортом, любит плавать и кататься на велосипеде.



«Мы знали, что будут соревнования, и усиленно готовились», - рассказал Евтушенко.



Участники старше 14 лет состязались в 20 возрастных категориях. В зависимости от группы варьировались сложность трассы и протяженность дистанции. Занявшим первые три места в каждой категории полагались денежные призы, их предоставил организатор - объединение застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки».



Среди любителей – жителей района Суворовский победительницей соревнований стала Дарья Плутахина. Она пересела на экстремальный маунтинбайк с обычного городского велосипеда лишь недавно, четыре месяца назад, но уже осмелилась принять участие в ответственном заезде. Правда, не обошлось без инцидента.



«Немножко притормозила неудачно, упала на первом круге, так глупо, потому что просто не заметила ступеньки. Даже девушка остановилась, и захотела мне помочь, но я быстро встала и продолжила путь», - рассказала Плутахина, которая в итоге пришла к финишу первой в своей категории.



В первый раз в Ростове на велосоревновании была применена система электронной фиксации. Все участники получили радиодатчики, которые фиксировали точное время старта и финиша – до долей секунды.



Новая велотрасса в жилом районе Суворовский принимает уже вторые соревнования. Общая длина трассы составляет 5,4 километра. Она проходит через балку Чадр, парк 70-летия Победы и опоясывает весь район. Эксперты, присутствовавшие на турнире, высоко оценили качество трассы.



По словам министра спорта Самвела Аракеляна, со временем здесь можно будет проводить даже международные состязания. С ним согласен председатель совета директоров АО «Ростовское» Николай Бритвин. Эта компания является застройщиком района Суворовский и занимается обустройством всей местной инфраструктуры.



«Получилось так, что я встретился с людьми, увлекающимися экстримом в велоспорте, и они сказали мне, что здесь можно сделать трассу, на которой в будущем будут проводиться международные соревнования. Рано или поздно это будет», - говорит Бритвин.



Наряду с объединением застройщиков «ВКБ-Новостройки», партнерами и организаторами мероприятия стали клуб активного отдыха «Катуха», ROSTOV MTB CUP, Федерация велосипедного спорта Ростовской области и беговелошкола «КАТЮША». Все участники до 14 лет получили памятные медали. Победителям во взрослых категориях вручили медали и призы от спонсоров.