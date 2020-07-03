Здесь – канистры, там – «столы»: в Суворовском открыли велобеговую трассу

5 июля в Ростове состоялось торжественное открытие трассы «Горный манеж». На праздник приехали 32 спортсмена из различных районов донской столицы и соседнего Азова.Велобеговая трасса является самым протяженным объектов спортивной инфраструктуры жилого массива Суворовского: её длина – около шести километров. Трассу, которая теперь носит название «Горный манеж», заложили ещё в 2018 году. В 2020 году траекторию дорожки увеличили, но работы по совершенствованию объекта продолжаются.Но уже сейчас у любителей гонок с препятствиями и горного велосипеда есть возможность рассекать по «манежу», демонстрируя другим спортсменам и зрителям умение, навыки и мастерство.Во время торжественного открытия трассы состоялся «Дружеский забег» – гонки с препятствиями, в которых состязались 32 человека в возрасте от 12 до 55 лет. К спортсменам из различных районов Ростова присоединились товарищи из Азова. Организаторы соревнований постарались сделать их интересными для всех выносливых и целеустремленных. Потому гвоздем программы стал «бег с канистрами»: каждый участник должен был пробежать 4 км с тяжелой канистрой, дойти до финиша, не пролив при этом ни капли воды.Евгений Гладких, один из жителей Суворовского, признался, что пришел просто посмотреть на состязания. Пришел вместе с женой и детьми. «Они смотрели за тем, кто и как готовится к стартам, и тоже решили побежать. Ну и мне тоже, чтобы следить за своими детьми, пришлось пройти дистанцию», – весело пояснил Евгений. Его дочь поинтересовалась у главного тренера спортклуба «Суворов» Вячеслава Макарова, когда можно потренироваться. Макаров пояснил, что занятия проводят в Суворовском каждую субботу. Сбор – в 8.30 у офиса объединения застройщиков ВКБ-Новостройки, по адресу: улица Уланская, 8а.Вчера во время открытия «Горного манежа» также прошли тестовые заезды горных велосипедистов. «Трасса просто "чумовая", – не сдержал эмоций руководитель клуба любителей горного велосипеда "Катуха" Илья Кругляк. – Очень хорошие препятствия "столы", отличные трамплины. Для Ростовской области такая трасса – это просто шикарное спортивное сооружение».