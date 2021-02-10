В Суворовском 23 февраля начнется новый сезон велогонок
Федерация велоспорта Ростовской области объявила о начале нового сезона велогонок - первые соревнования проведут в День защитника Отечества, 23 февраля, в парке имени 70-летия Победы, который находится в Суворовском жилом массиве. Там построена специальная велотрасса, соответствующая требованиям к проведению велогонок в различных дисциплинах.
Первые соревнования будут проводиться по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри ХСЕ». К участию допускаются спортсмены обоих полов в возрасте от 8 до 40+ лет. Особых требований организатор не предъявляет, но у всех участников должны быть исправные велосипеды и защитные шлемы.
Отмечается, что этот год стал четвертым подряд, когда соревнования по велогонкам проводятся в Суворовском районе Ростова-на-Дону. Место проведения выбрано не случайно - застройщик «ВКБ-Новостройки» совместно с профессиональным велосообществом несколько лет занимались реализацией проекта по строительству специальной велобеговой трассы протяженностью около шести километров, которая проходит через два парковых комплекса района. Трассу оснастили искусственными препятствиями, а также обустроили участки с разным покрытием. Перепад высоты на ней составляет порядка ста метров. Профессионалы отмечают, что трасса жесткая, но интересная.
Первые велосоревнования этого года начнутся в 9:30 в День защитника Отечества. Спортсмены будут стартовать от прудов, которые находятся вниз от стелы с названием Суворовского района. С положением о проведении соревнований можно ознакомиться здесь. Регистрация участников - по ссылке.