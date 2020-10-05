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Любители горного велосипеда со всего юга поборются в Суворовском за право быть лучшими

Любители горного велосипеда со всего юга поборются в Суворовском за право быть лучшими
18 октября в микрорайоне Суворовском пройдёт открытый Кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду. В нём будут участвовать не только ростовчане, но и их коллеги из других городов ЮФО. Закрытие нынешнего сезона велогонок обещает быть напряженным, но интересным.

Как сообщили организаторы, в открытом Кубке Ростова примут участие любители горного велосипеда из целого ряда регионов Юга России. Они будут состязаться в различных категориях и возрастных группах. Впервые в истории Кубка троих участников, у которых будет лучшее время прохождения одного круга, наградят профессиональной формой от московской компании «Спорт-Ньювиш». Кроме того, победители в каждой категории будут награждены дизайнерскими медалями и денежными призами от генерального спонсора соревнований – ООО «ВКБ-Новостройки».

Кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду в дисциплине «Кросс-кантри» - это ежегодное мероприятие. Суворовский не случайно выбран для проведения состязаний. Застройщик жилого района – «ВКБ-Новостройки» вместе с профессиональным велосообществом южной столицы несколько лет потратили на развитие в Суворовском необходимой спортивной инфраструктуры. Например, построенная здесь велобеговая трасса проходит через два парковых комплекса района. Общая протяженность дороги – почти 6 км. Есть искусственные препятствия, участки с различным покрытием. Перепад высоты на всём протяжении трассы – около 100 метров.

Более подробно с возможностями Суворовского можно ознакомиться, только побывав здесь. А подробности о проведении Кубка Ростова можно узнать здесь. Предварительная регистрация участников производится по ссылке. Регистрация спортсменов в день состязаний – 18 октября 2020 года – начнется в 10.00. Стартовая площадка будет возле озёр в парке им. 70-летия Победы.

К ней ведет дорожка от стелы на въезде в Суворовский. Болельщиков и других зрителей организаторы Кубка приглашают прийти на площадку в воскресенье, 18 октября, к 11.00.

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