В Ростове на маршруте № 50 появятся остановки на Нансена

У маршрута № 50 Лендворец - филиал часового завода появятся остановки на улице Нансена. Об этом сообщил «Ростов-транспорт» 22 марта.



До сих пор на этом участке не было ни одной официальной остановки. Остановочные пункты планируется организовать на участке между проспектом Михаила Нагибина и улицей Стадионной.



Между тем в администрации Ростова сообщили, что уже сейчас автобусы № 50 имеют остановки на площади Страны Советов (Нансена, 437-б), у переулка Молдавского (Нансена, 309), а также у переулка Автобусного (Нансена, 205/2).

- К сожалению, ни в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок, ни в городской системе онлайн-мониторинга транспорта «уже имеющихся остановок» не значится, - отметили в сообществе «Ростов-транспорт». - Неизвестно, на каком этапе в сообщение закралась ошибка.