В Новочеркасске двоих подростков подозревают в угоне трёх автомобилей

В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении двоих подростков. Несовершеннолетних подозревают в угонах.По версии следствия, 16-летний и 17-летний приятели в ночь на 29 апреля во дворе одного из многоквартирных домов поочередно вскрыли три отечественные машины. Подростки перегнали автомобили в безлюдное место на окраине города и бросили.Следователи также проверяют версию о причастности несовершеннолетних к другим аналогичным преступлениям.