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В Новочеркасске двоих подростков подозревают в угоне трёх автомобилей

В Новочеркасске двоих подростков подозревают в угоне трёх автомобилей
В Новочеркасске возбуждено уголовное дело в отношении двоих подростков. Несовершеннолетних подозревают в угонах.

По версии следствия, 16-летний и 17-летний приятели в ночь на 29 апреля во дворе одного из многоквартирных домов поочередно вскрыли три отечественные машины. Подростки перегнали автомобили в безлюдное место на окраине города и бросили.
- В настоящее время проводят необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева.

Следователи также проверяют версию о причастности несовершеннолетних к другим аналогичным преступлениям.

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