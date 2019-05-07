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Двое подростков изнасиловали 34-летнюю женщину в Ростовской области

Двое подростков изнасиловали 34-летнюю женщину в Ростовской области
В Ростовской области двое подростков подозреваются в изнасиловании 34-летней женщины. Нападение произошло ночью 8 мая в станице Кагальницкой.

По версии следствия, местная жительница распивала спиртное вместе с 13-летним и 15-летним подростками на спортивной площадке на улице Степной. Подвыпившие несовершеннолетние несколько раз ударили женщину, а потом изнасиловали её.
- В настоящее время подозреваемые задержаны, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Сейчас по уголовному делу выполняются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.

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  1. Гость Вася

    Сегодня, 13:55

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