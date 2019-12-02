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В Ростове троих подростков подозревают в вымогательстве с применением оружия

В Ростове троих подростков подозревают в вымогательстве с применением оружия
Фото: pbs.twimg.com

В Ростове в отношении троих 16-летних подростков возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние подозреваются в вымогательстве с применением оружия.

По версии следствия, 1 декабря школьники в квартире своего знакомого, угрожая ему пневматическим пистолетом, заставили отдать им 3 000 рублей. Получив деньги, вымогатели скрылись.
- В настоящее время несовершеннолетние установлены и допрошены, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - В отношении них избраны меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

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