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В Ростове из-за отключения электричества снова не работают светофоры

В Ростове из-за отключения электричества снова не работают светофоры
В Ростове снова обесточили несколько светофоров. Причиной массовых отключений стали плановые отключения электричества 25 января.

С 9 до 17 часов не будут работать световые сигналы на пересечении улиц Портовой и Деревянко, Серафимовича с переулком Островского и в районе дома № 82 на улице Портовой.

Немного меньше по времени обесточили светофоры на пересечении Красноармейской и Ворошиловского. Там они не работают с 9 до 16 часов.

Во время отключения электричества на указанных местах работают регулировщики движения. Однако на случай пробки автомобилистам следует заранее выбрать пути объезда.

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