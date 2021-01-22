В Ростове из-за отключения электричества снова не работают светофоры

В Ростове снова обесточили несколько светофоров. Причиной массовых отключений стали плановые отключения электричества 25 января.С 9 до 17 часов не будут работать световые сигналы на пересечении улиц Портовой и Деревянко, Серафимовича с переулком Островского и в районе дома № 82 на улице Портовой.Немного меньше по времени обесточили светофоры на пересечении Красноармейской и Ворошиловского. Там они не работают с 9 до 16 часов.Во время отключения электричества на указанных местах работают регулировщики движения. Однако на случай пробки автомобилистам следует заранее выбрать пути объезда.