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На Западном и в центре Ростова отключили светофоры

На Западном и в центре Ростова отключили светофоры
В Ростове-на-Дону перестали работать сразу несколько светофоров. Об отключениях 15 января предупредили в администрации города.

Дольше всего без светофоров останется перекресток Серафимовича - Островского. Там их обесточат с 9 до 18 часов.

С 9 до 17 часов обесточили светофоры на пересечении улиц Портовой и Деревянко, а также на Портовой, 82.

С 10 до 14 часов отключат световое регулирование на пересечении улиц Желябова и Профсоюзной.

В прошлый раз, когда светофоры отключили на Большой Садовой - Ворошиловском, движение в центре города парализовало на несколько часов. Очевидно, и без того погрязший в пробках Западный окончательно станет в многокилометровый затор.

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