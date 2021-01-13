На Западном и в центре Ростова отключили светофоры
В Ростове-на-Дону перестали работать сразу несколько светофоров. Об отключениях 15 января предупредили в администрации города.
Дольше всего без светофоров останется перекресток Серафимовича - Островского. Там их обесточат с 9 до 18 часов.
С 9 до 17 часов обесточили светофоры на пересечении улиц Портовой и Деревянко, а также на Портовой, 82.
С 10 до 14 часов отключат световое регулирование на пересечении улиц Желябова и Профсоюзной.
В прошлый раз, когда светофоры отключили на Большой Садовой - Ворошиловском, движение в центре города парализовало на несколько часов. Очевидно, и без того погрязший в пробках Западный окончательно станет в многокилометровый затор.