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На нескольких улицах Ростова снова отключили светофоры

На нескольких улицах Ростова снова отключили светофоры
В Ростове на нескольких улицах снова начались плановые отключения электричества. В связи с этим до 17 часов 2 февраля не работают светофоры на пересечении улиц Портовой и Деревянко, переулка Приволжского и улицы Черепахина и в районе дома № 82 на Портовой.

Также световые сигналы выключены на пересечении проспекта Буденновского с улицами Варфоломеева и Лермонтовской. Причиной стало аварийное отключение света. Когда восстановят подачу электричества, пока не известно.

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