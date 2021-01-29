На нескольких улицах Ростова снова отключили светофоры

В Ростове на нескольких улицах снова начались плановые отключения электричества. В связи с этим до 17 часов 2 февраля не работают светофоры на пересечении улиц Портовой и Деревянко, переулка Приволжского и улицы Черепахина и в районе дома № 82 на Портовой.Также световые сигналы выключены на пересечении проспекта Буденновского с улицами Варфоломеева и Лермонтовской. Причиной стало аварийное отключение света. Когда восстановят подачу электричества, пока не известно.