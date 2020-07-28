В Ростове на протяжении трёх дней ожидается чрезвычайная пожароопасность
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В Ростове-на-Дону с 31 июля по 2 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. О погодных изменениях сообщили в Росгидромете 30 июля.
- Спасатели оценивают степень пожароопасности четвёртого класса в донской столице, - сообщили в ведомстве.
Кроме того, пожароопасность пятого класса сохранится на некоторых территориях Ростовской области. Риску подвергаются Шолоховский, Каменский, Белокалитвинский, Кагальницкий районы. Также пожары могут вспыхнуть на территории Приазовья, северо-восточных и центральных районов донского региона.
Напомним, в период чрезвычайной пожароопасности запрещается разжигать костры, выжигать камыш и сухую растительность, бросать непотушенные окурки и горящие спички.