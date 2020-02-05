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В Ростове пациентов поликлиники № 20 эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ростове пациентов поликлиники № 20 эвакуировали из-за сообщения о минировании
В Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб оцепляли поликлинику № 20. Утром 7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждении на проспекте Коммунистическом найден подозрительный предмет.

На место прибыли правоохранители. Они вывели пациентов и сотрудников больницы на улицу и оцепили здание.

- В ходе проведённой проверки опасные предметы не обнаружены, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оцепление вскоре сняли. Поликлиника работает в штатном режиме.

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