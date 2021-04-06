Ростовский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ростовский областной суд эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Происшествие случилось 8 апреля по адресу: улица Социалистическая 164/35. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.В суд от анонимного источника поступило сообщение о минировании. Всех сотрудников и горожан вывели из здания, а также вызвали на место все экстренные службы. Сейчас специалисты с саперами проводят проверку.Информация о пострадавших и подробности ЧП уточняются.Напомним, что статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предполагает лишение свободы до пяти лет.