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Ростовский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании

Ростовский областной суд эвакуировали из-за сообщения о минировании
Ростовский областной суд эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании. Происшествие случилось 8 апреля по адресу: улица Социалистическая 164/35. Эту информацию подтвердили в пресс-службе суда.

В суд от анонимного источника поступило сообщение о минировании. Всех сотрудников и горожан вывели из здания, а также вызвали на место все экстренные службы. Сейчас специалисты с саперами проводят проверку.

Информация о пострадавших и подробности ЧП уточняются.

Напомним, что статья «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предполагает лишение свободы до пяти лет.

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