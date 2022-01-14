Из нескольких школ Ростова экстренно эвакуировали детей

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Из нескольких школ Ростова-на-Дону экстренно эвакуировали детей. Ученики и преподаватели оказались на улице утром 17 января.Речь идет об образовательных учреждениях № 49, № 47, № 5, № 60 и № 92. Первые три из них расположены в центре города, а остальные - на Западном. Причины случившегося пока остаются неизвестными, но на место выезжали все экстренные службы.Не исключено, что в школы могли поступить сообщения о минировании, как это было на прошлой неделе по всей Ростовской области. Анонимные звонки были зафиксированы в нескольких судах, колледжах и школах. Но, возможно, что в учреждениях просто решили провести учения.