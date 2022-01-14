Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из нескольких школ Ростова экстренно эвакуировали детей

Из нескольких школ Ростова экстренно эвакуировали детей

Из нескольких школ Ростова-на-Дону экстренно эвакуировали детей. Ученики и преподаватели оказались на улице утром 17 января.

Речь идет об образовательных учреждениях № 49, № 47, № 5, № 60 и № 92. Первые три из них расположены в центре города, а остальные - на Западном. Причины случившегося пока остаются неизвестными, но на место выезжали все экстренные службы.

Не исключено, что в школы могли поступить сообщения о минировании, как это было на прошлой неделе по всей Ростовской области. Анонимные звонки были зафиксированы в нескольких судах, колледжах и школах. Но, возможно, что в учреждениях просто решили провести учения.
Фото: Яндекс Карты
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.