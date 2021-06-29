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Объявили сроки обязательной вакцинации в Ростовской области

Объявили сроки обязательной вакцинации в Ростовской области
Заместитель главного санврача Ростовской области назвал сроки, в которые необходимо привиться от коронавируса. Об этом Анатолий Конченко сообщил в постановлении 1 июля.

Как сообщалось ранее, в связи с ухудшением эпидситуации по CОVID-19 в регионе ввели обязательную вакцинацию. Сотрудникам, работающим с людьми, нужно привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 29 июля. Вторым компонентом - до 26 августа. Процент вакцинированных сотрудников должен составлять не менее 60.

Напомним, в числе дончан, которым предстоит обязательная вакцинация, оказались сотрудники государственных структур, почты, МФЦ, салонов красоты, спортивных организаций, бытовых услуг, ТЦ, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, лагерей, детских игровых комнат, театров, зрительских залов, кинотеатров и учащиеся вузов и колледжей.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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