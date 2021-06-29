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Обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области

Обязательную вакцинацию ввели в Ростовской области
Заместитель главного санитарного врача Ростовской области Анатолий Конченко подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации. Документ был опубликован вечером 1 июля на сайте регионального Роспотребнадзора.

Эпидемиологическая ситуация в Ростовской области продолжает ухудшаться. Ежедневный прирост заболевших снова превышает 200 человек, а коэффициент распространения инфекции держится выше единицы уже несколько дней. Кроме того, в регионе появились новые штаммы коронавируса, из-за чего возраст заболевших становится все моложе. Также по состоянию на 1 июля план вакцинации выполнен только на 31%.

В связи с этим заместитель главного врача принял решение о введении в регионе обязательной вакцинации для людей, которые имеют прямой контакт с обществом (кроме тех, кому прививка от коронавируса противопоказана).

В частности, вакцинации подлежат работники сферы общепита, услуг, общественного транспорта, МФЦ, гослужащие, а также студенты вузов, которым исполнилось 18 лет.

Привить 60% работников в этих категориях первым компонентом вакцины нужно до 29 июля, вторым — до 26 августа.

Постановление вступило в силу с 1 июля.

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