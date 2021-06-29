Категории граждан, которые подлежат обязательной вакцинации в Ростовской области
Стало известно, кому нужно обязательно вакцинироваться в Ростовской области. Об этом в постановлении сообщил заместитель главного санврача региона Анатолий Конченко 1 июля.
Специалист отметил, что в области ухудшилась эпидситуация по COVID-19. Ежедневно медики выявляют сотни новых инфицированных, а число выздоровевших едва превышает полсотни. Большинство зараженных - люди трудоспособного возраста - от 18 до 60 лет (72,3%).
В связи с этим замруководителя Роспотребнадзора объявил о вакцинировании на Дону сотрудников, которые часто общаются с людьми. К ним относятся ИП, осуществляющие деятельность в сфере торговли, общепита, транспорта общественного пользования (автобусы, такси и прочее), салонов красоты, СПА-салонов, бань, соляриев, саун и спортивных организаций (фитнес-клубы, бассейны), а также в сфере бытовых услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, соцобслуживания, ЖКХ. Аналогичная ситуация и среди сотрудников клиентских финансовых подразделений, почты, МФЦ, театров, кинотеатров, зрительских залов, детских игровых комнат и лагерей, досуговых, зрелищных, культурных и выставочных мероприятий, а также госслужащих, муниципальных служащих, депутатов и работников органов власти Ростовской области и местного самоуправления, обучающихся в колледжах и вузах старше 18 лет.