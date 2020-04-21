На Дону 20-летнего парня задержали за угон мотоцикла

В отношении жителя Ростовской области возбудили дело за угон мотоцикла. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



В отдел полиции Родионово-Несветайского района обратился местный житель и рассказал, что у него пропало транспортное средство. В ходе розыска удалось найти подозреваемого. Им оказался 20-летний парень. Он рассказал, что угнал «Ирбис» из гаража своего знакомого, чтобы покататься. Боясь наказания, он спрятал мотоцикл дома.



- Транспортное средство вернули владельцу, - сообщили в донском главке. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.