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На Дону 20-летнего парня задержали за угон мотоцикла

В отношении жителя Ростовской области возбудили дело за угон мотоцикла. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции Родионово-Несветайского района обратился местный житель и рассказал, что у него пропало транспортное средство. В ходе розыска удалось найти подозреваемого. Им оказался 20-летний парень. Он рассказал, что угнал «Ирбис» из гаража своего знакомого, чтобы покататься. Боясь наказания, он спрятал мотоцикл дома.

- Транспортное средство вернули владельцу, - сообщили в донском главке. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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