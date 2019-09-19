В Ростовской области мужчина угнал у приятеля мотоцикл



В Новошахтинске Ростовской области мужчина угнал у знакомого спортивный мотоцикл. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД 22 сентября.



В полицию обратился местный житель и сообщил, что у него пропал мотоцикл DUKE КТМ 2390. Незадолго до этого к нему в гости приходил приятель. Как выяснилось позже, 34-летний мужчина увидел, что его знакомый отвлёкся, и украл мотоцикл. Он соединил электропровода, завёл транспорт и уехал. Затем он оставил его возле своего дома.



Вскоре к нему явились полицейские и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.