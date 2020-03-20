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Мошенник похитил сбережения с карты ростовчанки

Под видом сотрудника банка мошенник похитил сбережения с карты жительницы Ростова. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 24 марта.

Как рассказала 39-летняя потерпевшая, ей поступил звонок с незнакомого номера с кодом Москвы. Мужчина представился сотрудником одного из банков и сообщил о якобы сомнительных финансовых операциях, происходящих по ее банковской карте. Звонивший убедил женщину, что необходимо провести ряд манипуляций для предотвращения списания денег с карты. Для этого он попросил продиктовать данные карты, а также код из смс-сообщения.

Когда ростовчанка сделала всё необходимое, с её счёта списались все денежные средства – около 25 тысяч рублей.
- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, - рассказали в донском главке.

Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

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