В Ростовской области мужчина до смерти забил табуреткой своего приятеля
Житель Ростовской области подозревается в убийстве своего приятеля. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Трагедия произошла 8 ноября 2024 года. Мужчины вместе отдыхали и выпивали спиртное. Что-то пошло не так, и между приятелями завязалась драка. Один из них схватил табуретку и стал ею избивать друга. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.