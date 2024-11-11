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В Ростовской области мужчина до смерти забил табуреткой своего приятеля

В Ростовской области мужчина до смерти забил табуреткой своего приятеля

Житель Ростовской области подозревается в убийстве своего приятеля. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Трагедия произошла 8 ноября 2024 года. Мужчины вместе отдыхали и выпивали спиртное. Что-то пошло не так, и между приятелями завязалась драка. Один из них схватил табуретку и стал ею избивать друга. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: DonDay
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