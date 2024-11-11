В Ростовской области мужчина до смерти забил табуреткой своего приятеля

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Житель Ростовской области подозревается в убийстве своего приятеля. Информацию об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Трагедия произошла 8 ноября 2024 года. Мужчины вместе отдыхали и выпивали спиртное. Что-то пошло не так, и между приятелями завязалась драка. Один из них схватил табуретку и стал ею избивать друга. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.