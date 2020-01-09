Жителя Ростовской области нашли повешенным на автомобильном ремне



Возле трассы М-4 «Дон» в Ростовской области обнаружили повешенным мужчину. Страшную находку сделали 13 января около 13 часов в Октябрьском районе региона.



Труп заметили проезжающие мимо автомобилисты. Он висел на дереве на автомобильном ремне, сообщает собственный источник Rostov.ru. Очевидцы вызвали на место сотрудников «скорой» и полиции. Тело отправили в морг.



- По факту происшествия проводится проверка, - отметила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначена судебно-медицинская экспертиза.



Как стало известно, погибший — 37-летний Денис Б. Он работал таксистом и проживал в хуторе Керчик-Савров. Обстоятельства его смерти устанавливают.