Из реки в Ростовской области выловили скелетированный труп



Тело мужчины достали из реки в Ростовской области. Скелетированный труп обнаружили 19 февраля в реке Солёной на территории хутора Потапов Волгодонского района.



Страшную находку сделали местные жители на улице Кооперативной. Они вызвали на место правоохранителей. Как оказалось, погибший — пропавший несколько месяцев назад 33-летний мужчина. Родственники смогли опознать Руслана Кипкеева.



- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - По данному факту проводится проверка.



Известно, что на теле Кипкеева не обнаружили следов насильственной смерти.