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Из реки в Ростовской области выловили скелетированный труп

Из реки в Ростовской области выловили скелетированный труп
Тело мужчины достали из реки в Ростовской области. Скелетированный труп обнаружили 19 февраля в реке Солёной на территории хутора Потапов Волгодонского района.

Страшную находку сделали местные жители на улице Кооперативной. Они вызвали на место правоохранителей. Как оказалось, погибший — пропавший несколько месяцев назад 33-летний мужчина. Родственники смогли опознать Руслана Кипкеева.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - По данному факту проводится проверка.

Известно, что на теле Кипкеева не обнаружили следов насильственной смерти.

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