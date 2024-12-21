В Ростове из-за пожара на подстанции без электричества остались три дома

Фото: Ростов ру

В Ростове 21 декабря из-за пожара на подстанции без электричества остались три многоквартирных дома. Об этом проинформировал департамент ЖКХ и энергетики.Возгорание трансформатора произошло около 9 часов утра на улице Салютина, 2. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных. На место происшествия прибыли пять специалистов на одной автоцистерне. Примерно через час огонь был потушен.Из-за этого три многоквартирных дома — № 2, 2а и 2б по улице Салютина — остались без электричества.Восстановить электроснабжение обещают в течение суток.