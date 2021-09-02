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Жители Ростова нашли в клумбе возле дома снаряд времен ВОВ

Жители Ростова нашли в клумбе возле дома снаряд времен ВОВ
Жители Ростова-на-Дону нашли в клумбе возле пятиэтажного дома снаряд времен Великой Отечественной войны, пишет DonDay.ru. Происшествие случилось на улице Обороны, 1, в Ленинском районе города днем 2 сентября.

Жильцы убирали придомовую территорию и наткнулись на опасный предмет. О случившемся они сообщили в экстренные службы. На место направили полицейского, который следил за боеприпасом до утра 3 сентября.

На следующий день к многоквартирному дому прибыли саперы. Они вывезли артиллерийский снаряд на полигон и уничтожили его.

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