Жители Ростова нашли в клумбе возле дома снаряд времен ВОВ

Жители Ростова-на-Дону нашли в клумбе возле пятиэтажного дома снаряд времен Великой Отечественной войны, пишет. Происшествие случилось на улице Обороны, 1, в Ленинском районе города днем 2 сентября.Жильцы убирали придомовую территорию и наткнулись на опасный предмет. О случившемся они сообщили в экстренные службы. На место направили полицейского, который следил за боеприпасом до утра 3 сентября.На следующий день к многоквартирному дому прибыли саперы. Они вывезли артиллерийский снаряд на полигон и уничтожили его.