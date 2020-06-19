Артиллерийский снаряд времён войны нашли в Ростове
В Ростове во время земляных работ нашли снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили 19 июня на улице Водников.
По предварительной информации, на взрывоопасный предмет наткнулись рабочие, которые проводили дорожный ремонт. Они сообщили о находке в полицию. На место прибыли представители правоохранительных органов.
– Место обнаружения снаряда взято под охрану, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее снаряд времён войны нашли в жилом районе Новочеркасска. Там боеприпас обнаружили местные жители.