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В жилом районе Новочеркасска нашли снаряд времён войны

В жилом районе Новочеркасска нашли снаряд времён войны
В Новочеркасске местные жители обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на улице Мацоты 19 июня.

На взрывоопасный предмет новочеркассцы наткнулись во время земляных работ в районе дома № 26. Горожане вызвали на место спасателей.
- Оперативная бригада взяла снаряд под охрану, - сообщили в УГОЧС Новочеркасска. - Завтра его исследуют специалисты, после чего будет решён вопрос о транспортировке и утилизации.

Сейчас зона опасной находки остаётся закрытой.

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