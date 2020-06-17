В жилом районе Новочеркасска нашли снаряд времён войны
В Новочеркасске местные жители обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли на улице Мацоты 19 июня.
На взрывоопасный предмет новочеркассцы наткнулись во время земляных работ в районе дома № 26. Горожане вызвали на место спасателей.
- Оперативная бригада взяла снаряд под охрану, - сообщили в УГОЧС Новочеркасска. - Завтра его исследуют специалисты, после чего будет решён вопрос о транспортировке и утилизации.
Сейчас зона опасной находки остаётся закрытой.