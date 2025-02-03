Житель Таганрога зарезал свою соседку из-за бытовой ссоры

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Житель Таганрога убил соседку из-за личной неприязни. Трагедия произошла 1 февраля 2025 года.По данным следствия, 40-летний мужчина долгое время имел неприязненные отношения с соседкой. В тот день между ними произошла серьезная стычка. В какой-то момент подозреваемый, охваченный гневом, взял нож и нанес 38-летней женщине множество ударов. Она скончалась на месте от полученных ранений.В Следственном управлении СК Ростовской области уточнили, что в настоящее время в рамках уголовного дела проводятся несколько судебных экспертиз. Также рассматривается вопрос о мере пресечения для обвиняемого, которая может быть выражена в виде ареста.