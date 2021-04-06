Житель Таганрога жестоко убил собственных родителей

В Таганроге 31-летний мужчина зарезал своих родителей. Трагедия произошла 7 апреля на улице Урицкого.Как сообщил собственный источник, мужчина страдал психическими расстройствами. В тот день он поссорился с родителями и от злости схватил нож. Таганрожец угрожал родным расправой. Испугавшись, родители выскочили из дома и бросились бежать, но сын оказался быстрее. Догнав их, подозреваемый зарезал отца и мать. От полученных травм 58-летний мужчина и 53-летняя женщина скончались на месте происшествия.- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В отношении 31-летнего жителя Таганрога возбудили уголовное дело по подозрению в двойном убийстве. Прокуратура Таганрога взяла на контроль расследование уголовного дела.По словам задержанного, пойти на отчаянный поступок ему приказали голоса в голове. Если окажется, что в момент совершения убийства мужчина был невменяем, в отношении него примут меры медицинского характера.