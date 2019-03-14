Женщина пострадала в ДТП на трассе Волгоград - Сальск



На трассе Волгоград - Сальск столкнулись две легковушки, пострадала женщина. Авария случилась 15 марта на 69-м километре автодороги.



По предварительным данным, 24-летний водитель «ВАЗ-217230» не справился с управлением и врезался в «ВАЗ-217030», за рулем которого находился 45-летний мужчина.



- В результате аварии травмы получила 51-летняя женщина-пассажир «ВАЗ-217230», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Она обратилась за помощью к медикам.



По факту аварии проводится проверка.