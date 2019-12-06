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На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП с грузовиком

На трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский женщина пострадала в ДТП с грузовиком
В Волгоградской области пенсионерка пострадала в ДТП. Авария случилась 8 декабря на 19-м километре трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский.

По предварительной информации, шофер «КамАЗ-6520» не справился с управлением и врезался в стоящий впереди автомобиль «ВАЗ-21104», за рулем которого был 62-летний водитель. В результате удара отечественное авто откинуло на машину «Дэу Матиз», которая находилась впереди. Далее по инерции грузовик врезался на «встречке» с «Митсубиси Лансер», за рулем которого был 31-летний мужчина.

- В результате аварии 58-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ с травмой доставлена в больницу, - прокомментировали в ГУ МВД по Волгоградской области.

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