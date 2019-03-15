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На трассе Волгоград – Сальск иномарка съехала в кювет, пострадал 22-летний пассажир

На трассе Волгоград – Сальск иномарка съехала в кювет, пострадал 22-летний пассажир

Пассажир иномарки пострадал в результате ДТП на трассе Волгоград – Сальск. ДТП произошло утром 17 марта на 173-м километре автодороги.

По предварительным данным, 19-летний водитель «Форда Фокуса» не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Волгоградской области, в результате аварии травмы получил 22-летний пассажир иномарки. Молодого человека доставили в больницу.

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