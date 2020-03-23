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На трассе Волгоград - Сальск водитель погиб в перевернувшемся авто

На трассе Волгоград - Сальск водитель погиб в перевернувшемся авто
Водитель погиб в перевернувшейся иномарке в Волгоградской области. Авария случилась 22 марта на 9-м километре трассы Волгоград - Сальск.

По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летний мужчина на автомобиле марки «Санг Енг» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.

- Шофер скончался от полученных при ДТП повреждений, - рассказали в ведомстве. – 45-летняя пассажирка иномарки получила различные травмы и была доставлена в больницу.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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