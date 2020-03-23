На трассе Волгоград - Сальск водитель погиб в перевернувшемся авто



Водитель погиб в перевернувшейся иномарке в Волгоградской области. Авария случилась 22 марта на 9-м километре трассы Волгоград - Сальск.



По предварительным данным пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 46-летний мужчина на автомобиле марки «Санг Енг» не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся.



- Шофер скончался от полученных при ДТП повреждений, - рассказали в ведомстве. – 45-летняя пассажирка иномарки получила различные травмы и была доставлена в больницу.



По факту случившегося правоохранители проводят проверку.