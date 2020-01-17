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Женщина попала в больницу после ДТП в Ростовской области

Женщина попала в больницу после ДТП в Ростовской области
На трассе в Ростовской области женщина получила травмы в результате ДТП. Случай произошёл примерно в 9 часов 22 января на дороге Волгодонск — Дубовское.

Предположительно, 49-летний водитель «Митсубиси Лансер» при повороте налево не уступил дорогу встречной «Ладе Приоре». В результате автомобили столкнулись. При ДТП травмы получила 47-летняя водитель «Лады».

- Женщину доставили в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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