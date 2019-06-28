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Женщина получила травмы при столкновении двух легковушек в Ростовской области

Женщина получила травмы при столкновении двух легковушек в Ростовской области
В столкновении двух авто в Ростовской области пострадала женщина. ДТП случилось 2 июля около 15 часов в посёлке Тарасовском.

По улице Горького около 15 часов ехала 50-летняя женщина, управляя «ВАЗ-2106». Она не уступила дорогу 43-летнему мужчине за рулём «Форда Фокуса», из-за чего легковушки столкнулись.

- В результате аварии травмы получил водитель ВАЗа, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Спасатели передали пострадавшую бригаде скорой помощи. Медики доставили её в больницу.

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