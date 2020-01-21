На трассе в Ростовской области в ДТП пострадала 48-летняя пассажирка
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей на трассе пострадала пассажирка. ДТП произошло на 3-м километре автодороги Волгодонск – Дубовское 22 января.
По предварительной информации, 50-летний водитель «Митсубиси Лансер», поворачивая налево, не уступил дорогу встречному автомобилю «Лада Приора». В итоге легковушки столкнулись.
– В аварии пострадала 48-летняя пассажирка «Лады», - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Пострадавшую с различными травмами госпитализировали.