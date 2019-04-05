Женщина и две девочки пострадали при ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский



На пересечении автодорог Нижнегнутовский – Чернышковский и Волгоград – Каменск-Шахтинский три человека пострадали в результате ДТП. Инцидент случился около 16 часов 6 апреля.



За рулём «ВАЗ-21140» ехала 32-летняя женщина. Предварительно, на перекрёстке она не уступила дорогу 39-летнему водителю «ГАЗ-33023». В результате машины столкнулись. Удар был настолько сильный, что ГАЗ отлетел в кювет.



- При ДТП пострадали три человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



Ими оказались водитель ВАЗа и её две маленькие пассажирки: годовалая и 12-летняя девочки. С травмами их доставили в больницу.