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Женщина и две девочки пострадали при ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Женщина и две девочки пострадали при ДТП на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский
На пересечении автодорог Нижнегнутовский – Чернышковский и Волгоград – Каменск-Шахтинский три человека пострадали в результате ДТП. Инцидент случился около 16 часов 6 апреля.

За рулём «ВАЗ-21140» ехала 32-летняя женщина. Предварительно, на перекрёстке она не уступила дорогу 39-летнему водителю «ГАЗ-33023». В результате машины столкнулись. Удар был настолько сильный, что ГАЗ отлетел в кювет.

- При ДТП пострадали три человека, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ими оказались водитель ВАЗа и её две маленькие пассажирки: годовалая и 12-летняя девочки. С травмами их доставили в больницу.

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