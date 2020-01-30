Один человек пострадал в ДТП с иномарками на трассе Волгоград - Каменск



В столкновении двух авто на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский пострадал мужчина. Авария случилась 31 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.



По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем «ВАЗ-21063», выезжая на автодорогу Волгоград - Каменск-Шахтинский, не уступила дорогу и врезалась в «Форд Фокус» под управлением 44-летнего мужчины. Удар оказался настолько сильным, что «Форд Фокус» вылетел в кювет.



- В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фокус» был доставлен в больницу с травмами, - прокомментировали в ведомстве.