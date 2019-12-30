На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадали два человека



Два человека стали жертвами ДТП на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Авария случилась 2 января на 33-м километре автодороги в Волгоградской области.



По предварительным данным, 30-летняя женщина за рулем «Опеля Инсигния» при обгоне на «встречке» врезалась в «ВАЗ-2114» под управлением 19-летней девушки. От удара ВАЗ вылетел с трассы и перевернулся в кювете.



- В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир автомобиля ВАЗ с травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - По факту аварии проводится проверка.