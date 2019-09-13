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Два человека пострадали в аварии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский

Два человека пострадали в аварии на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский
Фото для иллюстрации: golos.ua
На выходных на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский в аварии пострадали два человека. ДТП произошло вечером 14 сентября на 86-м километре автодороги.

По предварительным данным, 39-летний водитель «УАЗ Хантер» не уступил дорогу фуре «Вольво».
- В аварии пострадали мужчина, управлявший УАЗом, и его 40-летний пассажир, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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